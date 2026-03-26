По факту резонансного дорожно-транспортного происшествия в Алматы, где погибли три человека, возбуждено несколько уголовных дел. Об этом сообщили в МВД, передает BAQ.kz.

Авария с первых часов находится на особом контроле по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова.

По данным полиции, водитель автомобиля Zeekr, который стал подозреваемым, арестован с санкции суда. Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Кроме того, начата служебная проверка. Для ее проведения в Алматы направлены руководители профильных подразделений МВД и опытные сотрудники.

Также отдельно возбуждено уголовное дело по факту возможной незаконной выдачи государственных номерных знаков. Еще одно дело открыто из-за бездействия одного из руководителей департамента полиции — он помещен в изолятор временного содержания.

В МВД подчеркнули, что в рамках расследования будут тщательно изучены все обстоятельства происшествия, включая информацию, распространяемую в СМИ и социальных сетях.

В связи с выявленными нарушениями уже приняты кадровые решения. От занимаемых должностей освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.

В ведомстве заявили, что в случае подтверждения нарушений ответственность понесут все причастные, независимо от должности и статуса.

Граждан и СМИ призвали не распространять непроверенную информацию и не делать поспешных выводов. За ложные сведения предусмотрена ответственность.

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.

Позже выяснилось, что за рулём Zeekr находился 32-летний алматинский предприниматель, связанный с компаниями, работающими в сфере транспорта.