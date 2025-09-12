Смертельное ДТП в Мангистау: что известно о состоянии выживших
Врачи борются за их жизни.
Один пострадавший всё ещё находится в реанимации, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По информации Управления здравоохранения Мангистауской области, сразу после аварии трое пассажиров с травмами были доставлены в Жанаозенскую городскую многопрофильную больницу.
"Мужчина 1964 года рождения и женщина 1967 года рождения были госпитализированы в реанимационное отделение, их состояние оценивается как тяжелое. Сегодня, 12 сентября, один из двух пациентов, находившихся в реанимации, был транспортирован санитарной авиацией в Мангистаускую областную многопрофильную больницу. Состояние второго пациента стабилизировалось, он переведен из реанимации в отделение", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, женщина 1960 года рождения находится в травматологическом отделении той же больницы. Ее состояние стабильно-тяжелое, она получает лечение. Дополнительная информация будет сообщена позднее.
Напомним, трагическое ДТП произошло 11 сентября в 90 километрах от посёлка Сенек Каракиянского района. Минивэн Toyota Hiace съехал в кювет и опрокинулся. Восемь человек погибли на месте, ещё двое скончались по пути в больницу.
Позже стало известно, что все пассажиры минивэна направлялись в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они были гражданами Казахстана, выехавшими из разных регионов страны. Водитель и ещё двое пассажиров находятся в больнице с травмами.
