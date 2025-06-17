  • 18 Июня, 01:27
  • BAIGENEWS

СМИ: граждане Израиля и Ирана массово въезжают в Россию

Поток прибывающих из Израиля и Ирана в РФ удвоился.

Вчера, 23:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Вчера, 23:59
Вчера, 23:59
220
Фото: Unsplash

На фоне обострившейся обстановки на Ближнем Востоке в Россию хлынул поток граждан Израиля и Ирана, передаёт BAQ.KZ.

По информации издания Mash, число пересекающих российскую границу резко увеличилось — в два раза по сравнению с обычным уровнем.

Основными транзитными пунктами стали Стамбул, Баку и Египет. Российские пограничные службы усилили контроль — теперь на проверку одного человека уходит до 5 часов.

Большинство приезжающих — россияне с двойным гражданством, которые не посещали страну более 10 лет. Их проверяют особенно тщательно: снимают отпечатки пальцев, просматривают содержимое телефонов, сверяют данные по базам и допрашивают под видеозапись.

Граждан Израиля и Ирана досматривают с повышенным вниманием. Им всё чаще отказывают во въезде, даже при наличии виз или оснований для пребывания. При этом россияне с двойным гражданством, выражающие недовольство долгими процедурами, также могут быть не допущены на территорию страны.

Официальных комментариев от миграционных служб пока не поступало.

Ранее мы писали о том, что Иран планирует мощный удар по Израилю.

По данным МИД РК, в настоящее время в Иране находятся 132 гражданина Казахстана, а в Израиле - 219. Дипломаты поддерживают с ними постоянную связь и призывают не покидать места проживания без крайней необходимости, соблюдать меры безопасности, проявлять осторожность и следить за рекомендациями местных властей.

Самое читаемое

Наверх