СМИ: граждане Израиля и Ирана массово въезжают в Россию
Поток прибывающих из Израиля и Ирана в РФ удвоился.
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На фоне обострившейся обстановки на Ближнем Востоке в Россию хлынул поток граждан Израиля и Ирана, передаёт BAQ.KZ.
По информации издания Mash, число пересекающих российскую границу резко увеличилось — в два раза по сравнению с обычным уровнем.
Основными транзитными пунктами стали Стамбул, Баку и Египет. Российские пограничные службы усилили контроль — теперь на проверку одного человека уходит до 5 часов.
Большинство приезжающих — россияне с двойным гражданством, которые не посещали страну более 10 лет. Их проверяют особенно тщательно: снимают отпечатки пальцев, просматривают содержимое телефонов, сверяют данные по базам и допрашивают под видеозапись.
Граждан Израиля и Ирана досматривают с повышенным вниманием. Им всё чаще отказывают во въезде, даже при наличии виз или оснований для пребывания. При этом россияне с двойным гражданством, выражающие недовольство долгими процедурами, также могут быть не допущены на территорию страны.
Официальных комментариев от миграционных служб пока не поступало.
Ранее мы писали о том, что Иран планирует мощный удар по Израилю.
По данным МИД РК, в настоящее время в Иране находятся 132 гражданина Казахстана, а в Израиле - 219. Дипломаты поддерживают с ними постоянную связь и призывают не покидать места проживания без крайней необходимости, соблюдать меры безопасности, проявлять осторожность и следить за рекомендациями местных властей.
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