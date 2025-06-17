На фоне обострившейся обстановки на Ближнем Востоке в Россию хлынул поток граждан Израиля и Ирана, передаёт BAQ.KZ.

По информации издания Mash, число пересекающих российскую границу резко увеличилось — в два раза по сравнению с обычным уровнем.

Основными транзитными пунктами стали Стамбул, Баку и Египет. Российские пограничные службы усилили контроль — теперь на проверку одного человека уходит до 5 часов.

Большинство приезжающих — россияне с двойным гражданством, которые не посещали страну более 10 лет. Их проверяют особенно тщательно: снимают отпечатки пальцев, просматривают содержимое телефонов, сверяют данные по базам и допрашивают под видеозапись.

Граждан Израиля и Ирана досматривают с повышенным вниманием. Им всё чаще отказывают во въезде, даже при наличии виз или оснований для пребывания. При этом россияне с двойным гражданством, выражающие недовольство долгими процедурами, также могут быть не допущены на территорию страны.

Официальных комментариев от миграционных служб пока не поступало.

Ранее мы писали о том, что Иран планирует мощный удар по Израилю.