Смотровые площадки вместо стихийного туризма – уникальное озеро Кобейтуз взяли под охрану

В Акмолинской области началась подготовка к включению озера Кобейтуз в состав Буйратауского государственного национального природного парка. Работа ведется во исполнение поручения Главы государства о придании водоему статуса особо охраняемой природной территории, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате региона, на территории озера уже реализуется комплекс природоохранных мероприятий. Здесь установлены защитные ограждения и информационные стенды. В дальнейшем для туристов планируется оборудовать специализированную парковку и смотровую площадку, чтобы посетители могли любоваться природным объектом без ущерба для его экосистемы.

В настоящее время доступ к озеру ограничен. Запрещен въезд автомобильного транспорта и посещение береговой линии. Также нельзя купаться, собирать соль и лечебную грязь.

Контроль за соблюдением установленных ограничений круглосуточно осуществляют государственные инспекторы национального парка совместно с сотрудниками полиции.

В акимате пояснили, что ограничения направлены на снижение антропогенной нагрузки, которая в последние годы значительно возросла из-за наплыва туристов. Жителей и гостей региона призвали соблюдать установленные правила, чтобы сохранить уникальную экосистему озера.

Озеро Кобейтуз, расположенное примерно в 160 километрах от Астаны, известно своим необычным розовым оттенком воды и ежегодно привлекает тысячи туристов.

Напомним, что озеро Кобейтуз получит охранный статус. Одновременно акимат Акмолинской области приступает к благоустройству: на берегу появятся смотровая площадка и парковка.

О необычном розовом оттенке Көбейтұза BAQ.KZ писал еще в 2019 году. Уже следующим летом озеро пережило настоящий туристический бум: отдыхающие массово приезжали к водоему, оставляли мусор и увозили соль. В интернете ее продавали по пять тысяч тенге за килограмм, приписывая ей лечебные свойства и даже способность помогать при COVID-19.

Из-за наплыва посетителей доступ к озеру временно ограничили, а на подъездах выставили три мобильных полицейских поста. Тогда же общественный резонанс вызвал водитель Toyota Land Cruiser, заехавший прямо в водоем. Его нашли и привлекли к административной ответственности по двум статьям.

Спустя несколько лет проблема вернулась. Летом 2026 года посетители вновь публиковали фотографии мусора на берегу Көбейтұза.

Ранее стало известно, что озеро Кобейтуз планируют включить в состав национального парка «Буйратау».