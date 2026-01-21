Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев в кулуарах высказался о необходимости поэтапного снижения стоимости авиатоплива, назвав этот фактор одним из ключевых для развития транзитного потенциала и авиационной экономики страны, передает BAQ.KZ.

По его словам, расходы на авиатопливо формируют значительную часть себестоимости авиаперевозок.

"Когда идёт летный час, порядка 40 процентов стоимости полёта составляет авиатопливо. Для того чтобы мы могли монетизировать транзитный потенциал, в наших аэропортах должно быть дешевое топливо", — отметил министр.

Нурлан Сауранбаев сравнил цены в казахстанских аэропортах с крупными международными авиахабами.

"В больших авиахабах средняя стоимость топлива составляет около 600 долларов. У нас же цена доходила до 1200–1300 долларов. Правительству было поручено поэтапно снижать цену авиатоплива. В качестве целевого ориентира министр энергетики ранее озвучил уровень в 890 долларов. Сегодня, к примеру, мы достигли порядка 980 долларов. Следующая таргетная цена - ещё минус 100 долларов. Таким образом мы будем двигаться вниз", — заявил глава министерства.

По его словам, снижение стоимости авиатоплива повлияет не только на цену авиабилетов, но и на тарифы грузовых перевозок, а также на привлекательность Казахстана для иностранных авиакомпаний.

"Это один из ключевых факторов транзитного успеха и роста авиационной экономики Казахстана", — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизили стоимость авиатоплива для развития авиахабов.

Выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал экономистов и энергетиков из-за ситуации с авиакеросином в стране.