Снова деньги для особенных детей: руководство спецшколы осудили за фиктивных сотрудников

Директор областной специальной школы-интерната в Алматинской области, ее заместитель и главный бухгалтер получили приговор за хищение бюджетных денег. По данным прокуратуры, они оформляли на работу людей, которые на самом деле в школе не работали.

Речь о КГУ «Областная специальная школа-интернат №3» управления образования Алматинской области. В таких школах учатся и живут дети с особыми образовательными потребностями, и их содержание полностью финансирует государство.

Нарушения выявила прокуратура Карасайского района. По ее данным, директор, ее заместитель и главный бухгалтер числили в штате людей, которые фактически не выполняли никакой работы, а начисленные им деньги присваивали. Всего так из бюджета ушли 5,8 млн теңге.

По материалам прокуратуры провели досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса о присвоении или растрате вверенного имущества. Суд признал всех троих виновными и назначил им разные наказания. Какие именно и вступил ли приговор в силу, в прокуратуре не уточнили.

В надзорном органе подчеркнули, что продолжат следить за соблюдением прав несовершеннолетних и законностью расходования бюджетных денег.

Это не первый случай, когда деньги, предназначенные для поддержки детей и людей с особыми потребностями, расходовали не по назначению. В начале ноября в Темиртау прокуроры выявили, что соцработникам начисляли деньги за помощь людям с инвалидностью, даже когда те находились за границей, сумма необоснованных выплат превысила 5 млн теңге.



А в районе Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся на дому, получали меньше половины положенных уроков, вместо 19 часов в неделю с ними занимались только восемь.