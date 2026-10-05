Вместо 19 часов учили восемь: в ВКО прокуратура вступилась за детей с особыми потребностями
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В районе Улкен Нарын Восточно-Казахстанской области дети с особыми образовательными потребностями, которые учатся на дому, получали меньше половины положенных уроков. Вместо 19 часов в неделю с ними занимались только восемь.
Нарушения выявила прокуратура района, сообщили в прокуратуре ВКО.
В индивидуальных учебных планах детей не оказалось обязательных предметов. Рекомендации психолого-медико-педагогической консультации в школах не выполняли, а занятия вели учителя без специальной подготовки.
При этом педагоги получали зарплату за уроки, которые так и не провели.
После проверки четверым детям вернули право на полноценное обучение. Четыре директора школ получили дисциплинарные взыскания, восемь педагогов вернули в бюджет незаконно начисленные деньги.
В прокуратуре заявили, что продолжат следить за соблюдением прав несовершеннолетних и доступностью качественного образования.
Похожие нарушения прокуратура недавно нашла и в Жамбылской области. Там в Меркенском районе коррекционные занятия для 204 детей с особыми образовательными потребностями проводили короче установленной нормы.
Нехватка подготовленных кадров проблема для всей страны. Весной в Минпросвещения сообщали, что в Казахстане не хватает более 3 тыс. специальных педагогов, а детей с особыми образовательными потребностями зарегистрировано около 237 тыс.
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