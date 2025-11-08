Софья Сподаренко выиграла полуфинальный заплыв на Играх исламской солидарности
Фото: Тұрар Қазанғапов
Казахстанка Софья Сподаренко стала лучшей в полуфинальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Сподаренко показала время 0:26,76, что позволило ей уверенно квалифицироваться в финал соревнований.
Финальные заплывы на этой дистанции состоятся 9 ноября.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
