Солдаты оценили командиров: рейтинг доверия представили в Алматы

В Алматы на III Республиканском форуме солдатских матерей представили результаты опроса военнослужащих срочной службы.

Инициатива направлена на повышение роли офицеров в создании благоприятной атмосферы в воинских коллективах, укрепление доверия между командованием и солдатами, а также распространение лучших практик работы с личным составом.

Форум прошёл в Доме армии и стал площадкой для обсуждения вопросов военно-патриотического воспитания и службы срочников. Участники также возложили цветы к Вечному огню в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев и почтили память погибших минутой молчания.

В мероприятии принял участие заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков. Он отметил важность диалога между государственными органами и общественными организациями для развития системы военно-патриотического воспитания.

Советник министра обороны Айгерим Агылтаева подчеркнула, что укрепление имиджа армии возможно через открытое обсуждение проблем и совместный поиск решений с участием государственных структур, образовательных и медицинских организаций, а также родительской общественности.

В форуме приняли участие представители Вооружённых сил, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ, МЧС, военной прокуратуры, общественных организаций и СМИ.

Особое внимание было уделено роли командиров в формировании дисциплины, морального климата и сплочённости в подразделениях.

Как отметила председатель Комитета солдатских матерей "Аналар жүрегі" Лилия Хайруллина, рейтинг командиров основан на результатах опроса срочников и отражает уровень доверия со стороны военнослужащих.

По её словам, это не просто список лучших офицеров, а показатель качества ежедневной работы командиров с личным составом.

Лучшие командиры получили благодарственные письма за вклад в укрепление морально-психологического климата и внимательное отношение к солдатам.

Форум завершился концертной программой творческих коллективов Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ.

Ранее лучшие срочники Нацгвардии получили гранты на обучение.

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