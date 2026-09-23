Состав Высшей аудиторской палаты обновился: кто в него вошел
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Состав Высшей аудиторской палаты Казахстана пополнили восемь человек. Указы об их назначении подписал Президент Касым-Жомарт Токаев.
Членами ВАП стали Бакыт Абильдинов, Рахимжан Дильдаев, Амангельды Исенов, Габиден Жаксылыков, Руслан Мелдебеков, Нурлан Нуржанов, Ардак Тенгебаев и Юлия Энгель.
При этом Бакыт Абильдинов в связи с назначением освобожден от ранее занимаемой должности.
Кандидатуры новых членов палаты ранее рассмотрел Курултай. Депутаты дали согласие на их назначение Главой государства.
По новому порядку восемь членов Высшей аудиторской палаты назначаются Президентом с согласия Курултая сроком на пять лет. Председателя ВАП Глава государства назначает самостоятельно.
Высшая аудиторская палата отвечает за внешний государственный аудит и финансовый контроль, в том числе проверяет, насколько эффективно используются бюджетные средства и государственные активы.
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