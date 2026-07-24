Сулейменов объяснил штраф после проверки ВАП и прокомментировал возврат премий в Нацбанке

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал итоги проверки Высшей аудиторской палаты (ВАП), в рамках которой было выявлено нарушение со стороны , связанное с выплатой премий сотрудникам, передает корреспондент BAQ.KZ.

ВАП проводила комплексный аудит деятельности Национального банка за период 2020–2025 годов. Проверка охватила управление активами, денежно-кредитную политику, платежный рынок, финансовую стабильность и другие направления.

Он пояснил, что выявленное нарушение касалось периода 2020–2023 годов. Тогда часть функций сотрудников фактически выполнялась, однако не была закреплена в их должностных инструкциях. Несмотря на это, работникам были выплачены премии в размере около 150 тысяч тенге и выше.

«Мы исправили должностные инструкции и все внутренние документы в соответствии с предписанием. Также исполнили меры, предписанные ВАП. Однако из-за временных факторов не успели завершить все процедуры в установленный срок, поэтому, согласно закону, был выписан штраф», - сказал глава Нацбанка.

Сулейменов подтвердил, что предписание Высшей аудиторской палаты предусматривало возврат выплаченных средств. По его словам, удержание этих сумм с сотрудников уже проводится.

При этом он отказался назвать общую сумму, подлежащую возврату в бюджет, сославшись на требования конфиденциальности.

Заместитель Председателя Нацбанка Алия Молдабекова прокомментировал наложение штрафа на нее.

«Действительно, на меня был наложен штраф за административное правонарушение, потому что к установленному по предписанию Высшей аудиторской палаты сроку мы не успели исполнить предписание. Но, как председатель отметил, мы принимаем все необходимые меры. Ну, понятно, что теперь уже с опозданием предписание будет исполнено. Действительно, решение суда в силу пока не вступило, но как только оно вступит в силу, я оплачу штраф», – сказала она.

Ранее Тимур Сулейменов объяснил, почему инфляционные ожидания выше фактической инфляции.

Национальный банк РК также не предвидит резких колебаний курса тенге в связи с приостановкой прокачки нефти через КТК.