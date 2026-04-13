Состояние женщины, пострадавшей при пожаре в многоэтажном доме в Астане, врачи оценивают как тяжелое, передает BAQ.KZ со ссылкой на Управление здравоохранения Астаны

Пожар произошел в ночь на 12 апреля в 21-этажном жилом доме на улице Туркестан. Возгорание началось в квартире, расположенной на 15-м этаже, где в тот момент находилась семья.

Погибли трое детей. Мать получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

«Ночью по линии скорой медицинской помощи 39-летняя женщина была доставлена в медицинское учреждение с термическими ожогами пламенем на 50–55% поверхности тела, II–IIIА–Б степени, термоингаляционным поражением и ожоговым шоком II–III степени.

Пациентку доставили в противошоковую палату, где ее осмотрели травматолог, реаниматолог, ЛОР-врач и токсиколог. После обследования она была госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии», — сообщил врач-травматолог Марат Сабиров.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре.