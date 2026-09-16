Состояние Трампа выросло почти на $3 млрд после победы на выборах

Состояние президента США Дональда Трампа с момента победы на выборах 2024 года увеличилось примерно на $2,7 млрд и достигло $7 млрд, следует из сентябрьских подсчетов Forbes USA. При этом за последний год его капитал сократился на $300 млн.

Основным источником роста стали криптовалютные проекты. Криптоактивы и ликвидные средства Трампа Forbes оценивает примерно в $2,4 млрд, из которых $1,9 млрд приходится на ликвидные активы.

По данным журнала, Трамп получил сотни миллионов долларов от операций с криптовалютой и еще около $200 млн после уплаты налогов от продажи доли в World Liberty Financial. В феврале президент США заявлял, что не знал об инвестициях представителей правящей семьи ОАЭ в этот проект, отметив, что им занимаются его сыновья.

Токены $TRUMP Forbes оценивает в $183 млн, токены World Liberty Financial – в $78 млн, а бизнес по выпуску стейблкоинов – в $233 млн.

Гольф-клубы и курорты Трампа оцениваются в $1,8 млрд, недвижимость – в $1,1 млрд. Стоимость его доли в Trump Media & Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social, составляет около $1 млрд. В 2025 году компания получила $3,7 млн выручки при чистом убытке в $712 млн.

Еще около $700 млн приходится на другие активы, в том числе лицензионный и управленческий бизнес.

При подсчете состояния Forbes также учитывает обязательства Трампа. Судебные выплаты уменьшают его капитал примерно на $94 млн, а заложенные активы – еще примерно на $50 млн.

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