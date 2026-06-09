Сотрудник с туберкулезом работал в школьной столовой в Костанае
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области удовлетворил иск отдела образования Мендыкаринского района о признании поставщика услуг школьного питания недобросовестным участником государственных закупок.
В ходе судебного разбирательства установлено, что предприниматель допустил к работе в образовательной организации сотрудника, больного туберкулезом. Суд расценил это как нарушение санитарно-эпидемиологических требований и условий договора на организацию питания школьников.
Допущенное нарушение создавало угрозу жизни и здоровью детей. В связи с этим суд пришел к выводу, что поставщик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору.
Решением суда иск заказчика был удовлетворен, а поставщик признан недобросовестным.
В свою очередь предприниматель подал встречный иск, требуя признать незаконными уведомление о расторжении договора и действия заказчика по вывозу имущества.
Однако суд не нашел подтверждений того, что договор был расторгнут с нарушением установленного порядка. Также в материалах дела отсутствовали доказательства изъятия имущества или ограничения права пользования имуществом со стороны заказчика.
По итогам рассмотрения дела в удовлетворении встречного иска было отказано в полном объеме.
Суд подчеркнул, что при принятии решения руководствовался необходимостью обеспечения безопасности и здоровья учащихся, а также обязательностью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации школьного питания.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что более 1000 детей не обеспечили горячим питанием в Алматинской области.
Читайте также:
Самое читаемое
- Казахстанцы могут заранее рассчитать размер будущей пенсии
- Для первоклассников вводят программу языковой адаптации на казахском языке
- Бектенов проверил новые заводы: какую продукцию теперь будут выпускать в столице
- Три человека погибли, двое пострадали: в Арыси задержана подозреваемая в смертельном ДТП
- "Бумажное" исполнение ЧСИ отменено в Жамбылской области