Сотрудник с туберкулезом работал в школьной столовой в Костанае

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области удовлетворил иск отдела образования Мендыкаринского района о признании поставщика услуг школьного питания недобросовестным участником государственных закупок.

В ходе судебного разбирательства установлено, что предприниматель допустил к работе в образовательной организации сотрудника, больного туберкулезом. Суд расценил это как нарушение санитарно-эпидемиологических требований и условий договора на организацию питания школьников.

Допущенное нарушение создавало угрозу жизни и здоровью детей. В связи с этим суд пришел к выводу, что поставщик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по договору.

Решением суда иск заказчика был удовлетворен, а поставщик признан недобросовестным.

В свою очередь предприниматель подал встречный иск, требуя признать незаконными уведомление о расторжении договора и действия заказчика по вывозу имущества.

Однако суд не нашел подтверждений того, что договор был расторгнут с нарушением установленного порядка. Также в материалах дела отсутствовали доказательства изъятия имущества или ограничения права пользования имуществом со стороны заказчика.

По итогам рассмотрения дела в удовлетворении встречного иска было отказано в полном объеме.

Суд подчеркнул, что при принятии решения руководствовался необходимостью обеспечения безопасности и здоровья учащихся, а также обязательностью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при организации школьного питания.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что более 1000 детей не обеспечили горячим питанием в Алматинской области.

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