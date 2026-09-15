Более 40 документов подписали Казахстан и Южная Корея в сфере науки, высшего образования, искусственного интеллекта и высоких технологий. Договоренности достигнуты в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Сеул.

Что подписали Казахстан и Корея

В рамках казахско-корейского круглого стола оформлен пакет двусторонних договоренностей.

По линии Министерства науки и высшего образования РК подписано более 40 межведомственных, межинституциональных и межвузовских документов.

Они предусматривают развитие совместных исследований, технологического сотрудничества, подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей и расширение академических связей.

Как будут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов

Одним из ключевых проектов станет создание Центра технологического сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов.

Центр планируется создать на базе Satbayev University при участии АО «Институт металлургии и обогащения», Корейского национального института редких металлов KORAM при Корейском институте промышленных технологий KITECH и профильных организаций двух стран.

Соответствующий меморандум предусматривает проведение совместных исследований, внедрение современных технологий и развитие промышленной кооперации.

Ожидается, что проект позволит объединить научно-технологические возможности Казахстана и Южной Кореи и усилить практическую составляющую сотрудничества.

Где создадут совместную лабораторию ИИ

Еще одним направлением станет искусственный интеллект.

Костанайский региональный университет имени А. Байтұрсынұлы и Университет Dong-Eui договорились о создании совместной лаборатории искусственного интеллекта для автомобильной промышленности.

Лаборатория будет заниматься прикладными исследованиями, внедрением ИИ-решений и подготовкой специалистов с учетом потребностей автомобильной отрасли.

Что известно о проекте KAIST Kazakhstan

Отдельное внимание уделено проекту KAIST Kazakhstan.

По итогам встречи подписан документ, предусматривающий развитие университета по модели KAIST – одного из ведущих исследовательских университетов Южной Кореи.

Проект ориентирован на развитие исследовательской деятельности, подготовку высококвалифицированных кадров и укрепление технологического потенциала Казахстана.

Что дадут новые договоренности

Новые соглашения расширят прямое взаимодействие между казахстанскими и корейскими университетами, научными организациями и технологическими компаниями.

Совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, редких металлов, высоких технологий и подготовки кадров должны способствовать переходу научно-образовательного сотрудничества двух стран к более практико-ориентированному формату.

Ожидается, что реализация договоренностей укрепит научно-технологический потенциал Казахстана и повысит конкурентоспособность отечественной системы высшего образования и науки.

Ранее сообщалось, что ИИ сократил сроки радиологического скрининга в Казахстане с 30 до 3 дней.

Централизованная система исследований охватывает государственные медорганизации в 15 регионах и помогает выявлять рак легких и молочной железы на ранних стадиях.

По данным представителя WDSOFT Ерлана Жанибекова, выявляемость рака молочной железы выросла до 32%. Количество исследований увеличилось в четыре раза, а время работы радиолога с одним исследованием сократилось с 40 до 10 минут.

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