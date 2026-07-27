Современный вокзал открылся на станции Сарыбель в Карагандинской области
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В Карагандинской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала станции Сарыбель. После модернизации объект стал современным транспортным узлом, соответствующим требованиям безопасности, доступности и качества обслуживания пассажиров, передает BAQ.KZ.
Здание вокзала, построенное в 1965 году, прошло комплексную реконструкцию. После обновления его общая площадь составила 487,4 квадратного метра.
В рамках проекта специалисты полностью обновили кровлю, выполнили наружную и внутреннюю отделку, заменили инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения.
Также реконструировали пассажирский перрон, благоустроили прилегающую территорию и оснастили вокзал новой мебелью и современным оборудованием.
Особое внимание уделили безопасности
Фасад здания облицевали современными фиброцементными панелями, а для внутренней отделки использовали долговечные, пожаробезопасные и легкие в уходе материалы отечественного производства.
Кроме того, на вокзале оборудовали новые эвакуационные пути и выходы в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Через станцию проходят 12 пассажирских поездов
Железнодорожный вокзал станции Сарыбель относится к вокзалам первого типа.
Ежедневно через станцию проходят 12 пассажирских поездов, связывающих регион с Астаной, Алматы, Карагандой, Жезказганом, Костанаем и Павлодаром.
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