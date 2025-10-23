В соответствии с поручением Премьер-министра Олжаса Бектенова создана Правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, передаёт BAQ.KZ.

Премьер-министр поручил Комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим.



В состав Комиссии под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения и транспорта, руководство акимата Актюбинской области.

Напомним, авария произошла 23 октября на автодороге Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирская "ГАЗель". В результате ДТП погибли 12 человек.

МВД направило спецгруппу для расследования смертельного ДТП.