Создатель Claude открыл собственную биологическую лабораторию

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic создал собственную биологическую лабораторию в районе залива Сан-Франциско. Объект планируют использовать для экспериментов на стыке искусственного интеллекта, биологии и фармацевтики, сообщает Reuters.

Информацию о лаборатории подтвердил руководитель отдела биологических наук Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс. По его словам, она работает по принципу современных биотехнологических лабораторий и позволит компании проверять возможности ИИ непосредственно в ходе научных экспериментов.

Создание лаборатории стало еще одним шагом Anthropic в сторону биотехнологий. В апреле компания приобрела стартап Coefficient Bio, а в июне представила Claude Science — платформу, предназначенную для работы с научными задачами.

В Anthropic рассчитывают использовать искусственный интеллект для анализа больших объемов научных данных и проведения исследований, в том числе связанных с разработкой лекарственных препаратов.

Собственная лаборатория позволит разработчику не только создавать ИИ-инструменты для ученых, но и проверять их возможности в реальных экспериментах.

При этом развитие ИИ в биологии связано и с вопросами безопасности. Такие технологии могут ускорять исследования, однако требуют контроля из-за потенциальных рисков, связанных с применением искусственного интеллекта при работе с биологическими системами.

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