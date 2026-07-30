Спасатели вернули на берег двух отдыхающих на Капшагае
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Спасатели вытащили на берег двух отдыхающих, которые не смогли самостоятельно вернуться с Капшагайского водохранилища. Об этом передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Сообщение о том, что двое отдыхающих не вернулись на берег, поступило на пульт 112 Алматинской области. Пара арендовала гидроскутер в зоне отдыха «Алматинская» на северном побережье водохранилища и после катания не появилась на суше.
На поиски сразу выехали спасатели. Мужчину и женщину нашли вдали от берега. Как выяснилось, во время катания у гидроскутера закончилось топливо. Из-за этого пара не смогла своими силами добраться до берега.
Отдыхающих доставили на сушу, в медицинской помощи они не нуждались.
В ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде.
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