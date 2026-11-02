Спустя 70 лет тигры возвращаются в Казахстан: в дикую природу выпустили Амура

В Казахстане выпустили на волю второго амурского тигра. Самец по кличке Амур теперь самостоятельно осваивает территорию государственного природного резервата «Иле-Балхаш». Его выпуск состоялся 31 октября, спустя три месяца после того, как в дикую природу отправилась тигрица Үміт.

Более 70 лет тигры не обитали в естественных условиях на территории Казахстана. Теперь хищников постепенно возвращают в места, где когда-то жил туранский тигр. Конечная цель программы заключается в создании популяции, которая сможет самостоятельно охотиться и размножаться в дикой природе.

Как Амура готовили к жизни на свободе

Амура привезли в Казахстан из России в мае 2026 года. Вместе с ним прибыли взрослая тигрица и два тигренка. Всех четырех животных, отловленных в дикой природе Хабаровского края, разместили в специальных адаптационных вольерах резервата «Иле-Балхаш».

Прежде чем выпустить Амура, специалисты проверили его здоровье и поведение. Особое внимание уделили охотничьим навыкам, способности самостоятельно добывать пищу и реакции на присутствие человека.

После ветеринарных обследований и поведенческих испытаний специалисты пришли к выводу, что тигр готов к самостоятельной жизни.

Перед выпуском на Амура надели спутниковый ошейник. С его помощью сотрудники резервата смогут отслеживать передвижения хищника и наблюдать за тем, как он осваивается на новой территории.

«Выпуск каждого тигра — это большая ответственность. Мы должны быть уверены, что животное готово к самостоятельной жизни в дикой природе. Поэтому решение принимается только после тщательной оценки состояния здоровья, поведения и охотничьих навыков. На этом наша работа не заканчивается. Специалисты продолжат наблюдение за тиграми, их перемещениями и адаптацией к природным условиям», сказал председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.

Как живет тигрица Үміт и что будет с тигрятами

Первой на свободу 31 июля 2026 года выпустили тигрицу Үміт. По данным специалистов, она успешно осваивает территорию резервата и уже самостоятельно охотится.

За ее перемещениями продолжают следить через спутниковый ошейник. В предыдущих материалах BAQ.KZ мы рассказывали, что специалисты наблюдают за Үміт с помощью GPS-мониторинга, фотоловушек и изучения следов животного.

Тигрица исследует тугайные заросли, территории возле воды и участки, где обитают дикие животные.

Два тигренка, доставленные из России вместе со взрослыми особями, пока остаются под наблюдением специалистов. Их готовят к самостоятельной жизни, но выпускать на волю до достижения необходимого возраста и прохождения испытаний не будут.

Ранее BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС сообщал, что выпуск молодых тигров предварительно планировался на май 2027 года. Для них рассматривается другой способ возвращения в природу, через временный вольер. Окончательное решение специалисты примут с учетом готовности животных.

Почему тигры исчезли из Казахстана

Южное Прибалхашье и долина реки Или когда-то были естественной средой обитания туранского тигра.

К середине XX века этот хищник исчез с территории Казахстана. Среди причин называют уничтожение тугайных лесов, сокращение численности диких копытных животных и браконьерство.

Вернуть тигров решили после восстановления условий, необходимых для их самостоятельного существования.

В 2018 году создали государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Здесь начали восстанавливать природные местообитания, увеличивать кормовую базу и создавать инфраструктуру для охраны животных.

Особое внимание уделили возвращению диких копытных, на которых тигры могут охотиться.

В резерват переселяют бухарских оленей и куланов. В сентябре 2026 года сюда доставили 30 куланов из национального парка «Алтын-Эмель».

Современные генетические исследования подтвердили близкое родство исчезнувшего туранского тигра с амурским. Поэтому для восстановления популяции в Казахстане выбрали амурских тигров.

Как будут защищать жителей от тигров

Возвращение крупных хищников требует мер безопасности для людей, живущих рядом с резерватом.

Для предупреждения возможных конфликтов создана специальная антиконфликтная группа. Ее сотрудники отслеживают перемещения тигров, поддерживают связь с местными жителями и должны оперативно реагировать на внештатные ситуации.

«Возвращение тигров — это не только момент их выпуска, но и ежедневная работа сотрудников резервата. Мы продолжаем следить за животными, изучать их поведение, обеспечивать охрану территории и взаимодействовать с местными жителями. Для нас важно, чтобы тигры успешно адаптировались, а люди чувствовали себя в безопасности», отметил директор резервата «Иле-Балхаш» Канат Кожабеков.

Наблюдение за Амуром и Үміт продолжится после их выпуска. Специалисты будут оценивать перемещения животных, способность находить пищу и приспосабливаться к природным условиям.

Кто участвует в возвращении тигров

Программа реализуется при сотрудничестве Казахстана и России с участием международных природоохранных организаций.

Министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров отметил, что возвращение хищников стало возможным после многолетней подготовки.

«Сегодня мы делаем еще один важный шаг в возвращении тигров в Казахстан. 31 июля этого года в дикую природу была выпущена тигрица Үміт, а сегодня мы выпустили второго тигра — самца по кличке Амур», сказал министр.

Он поблагодарил российский Центр «Амурский тигр», Всемирный фонд природы и других участников программы.

«Наша главная цель — не просто вернуть этих хищников в места их исторического обитания, а сформировать устойчивую популяцию, способную самостоятельно жить и размножаться в дикой природе», подчеркнул Алибек Куантыров.

В подготовке и передаче животных участвовали Министерство природных ресурсов и экологии России и Центр «Амурский тигр». Российские специалисты помогали готовить животных, обменивались опытом с казахстанскими коллегами и разрабатывали рекомендации по их адаптации.

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев назвал передачу животных практическим результатом сотрудничества двух стран в сфере охраны природы.

Поддержку проекту оказывают Freedom Holding Corp. и корпоративный фонд Freedom «Шапағат». Финансирование направлено на обучение казахстанских специалистов в России, оснащение адаптационных вольеров и перевозку животных.

Всемирный фонд природы на протяжении многих лет участвует в восстановлении тугайных лесов, кормовой базы диких животных и инфраструктуры резервата. В 2024 году Министерство экологии Казахстана и WWF International подписали меморандум о продолжении сотрудничества.

Смогут ли тигры снова размножаться в Казахстане

Выпуск двух взрослых особей стал очередным этапом долгосрочной программы. Теперь специалистам предстоит наблюдать, насколько успешно хищники освоятся в естественной среде.

Параллельно продолжится восстановление тугайных лесов, увеличение численности диких животных и подготовка к выпуску двух молодых тигров.

Главная цель заключается в формировании в дельте реки Или и Южном Прибалхашье устойчивой популяции тигров, способной воспроизводиться без постоянного участия человека.