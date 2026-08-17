Египетские археологи обнаружили три древние гробницы на территории оазиса Бахария. Внутри исследователи нашли мумии, саркофаги и предметы, связанные с погребальными обрядами. Находки относятся к Позднему периоду Древнего Египта и римской эпохе, сообщает Daily News Egypt.

В одной гробнице нашли сразу пять мумий

Раскопки проводились на археологическом участке Шейх-Соби. Первая обнаруженная гробница представляет собой коллективное захоронение, высеченное в песчаниковой скале.

По мнению ученых, здесь могла быть похоронена семья из пяти человек. Через квадратную шахту глубиной около трех метров можно попасть в две погребальные камеры.

В одной из них археологи обнаружили известняковый саркофаг с мумией, завернутой в льняную ткань. В другой находились еще четыре известняковых саркофага с мумиями.

Подобный способ захоронения, по данным исследователей, характерен для Позднего периода Древнего Египта.

Еще две гробницы относят к римской эпохе

Вторая обнаруженная гробница, предположительно, относится к римскому периоду. Она состоит из небольшой шахты и погребальной камеры. При этом ученые считают, что сооружение могли так и не использовать для захоронения.

Третья гробница также предварительно датируется римским периодом. В ней нашли фрагменты глиняного саркофага и известняковый саркофаг с частично утраченной крышкой.

Особый интерес у археологов вызвала крышка одного из глиняных гробов. На ней сохранилось рельефное изображение человеческого лица с хорошо различимыми чертами.

Раскопки продолжат

Помимо захоронений, археологи обнаружили керамические сосуды, небольшие бутылочки, тарелки, каменные столы для подношений и терракотовые фигурки, изображающие матерей и животных.

Руководитель археологической миссии Сабри Фараг сообщил, что исследования на участке Шейх-Соби продолжатся. Ученые рассчитывают обнаружить новые гробницы и получить дополнительные сведения о нескольких поколениях жителей оазиса Бахария.

Шейх-Соби представляет особую ценность для исследователей, поскольку здесь располагался некрополь правителей и жрецов Бахарии Позднего периода Древнего Египта.

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