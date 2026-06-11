Срочникам дают ещё два месяца отсрочки по кредитам после службы — Минобороны

В Казахстане военнослужащие срочной службы могут воспользоваться механизмом приостановления выплат по кредитам на период прохождения службы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны Аскар Мустабеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о мерах поддержки военнослужащих, он напомнил, что соответствующая норма уже действует в законодательстве.

"В настоящее время действует закон, согласно которому на период службы кредиты замораживаются", – сказал Мустабеков.

По его словам, льгота распространяется на весь срок прохождения срочной воинской службы.

"До конца службы. И эта льгота действует после увольнения в запас ещё в течение двух месяцев – до устройства на работу", – пояснил заместитель министра обороны.

Таким образом, военнослужащие срочной службы освобождаются от необходимости выплачивать кредиты не только во время прохождения службы, но и в течение двух месяцев после её завершения, что позволяет им адаптироваться к гражданской жизни и трудоустроиться.

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