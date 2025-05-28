Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов направил официальный запрос премьер-министру Олжасу Бектенову с предложением внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность теплоснабжающих предприятий, передаёт BAQ.KZ.

В запросе отмечается, что системы теплоснабжения на практике сталкиваются с рядом системных трудностей. Одной из главных проблем стало отсутствие электроэнергии в перечне стратегических товаров, необходимых для работы теплоснабжающих организаций.

"Это не позволяет регулировать цены на данный ресурс, что привело к резкому росту расходов на электроэнергию — в отдельных регионах они увеличились более чем в три раза с 2021 по 2024 год", - сказал Турлыханов на пленарном заседании Мажилиса.

Так, по его данным, одна из теплоснабжающих компаний Абайской области в 2021 году потратила на электроэнергию 344,7 млн тенге, тогда как в 2024 году эта сумма выросла до 1,124 млрд тенге. При этом расходы на уголь составили более 1 млрд тенге.

Из-за невозможности включить возросшие затраты на электроэнергию в тариф, компании вынуждены сокращать инвестиции в ремонт и модернизацию инфраструктуры, что в итоге ставит под угрозу устойчивость всей системы теплоснабжения.

Кроме того, в запросе поднимается вопрос отсутствия системного подхода к подготовке жилых домов к отопительному сезону. Из-за нехватки квалифицированных подрядных организаций и законодательных ограничений коммунальные предприятия не могут оказывать услуги по ремонту и наладке внутридомовых систем, несмотря на технологическую связь этих работ с их основной деятельностью.

В случае аварий теплоснабжающие предприятия зачастую берут на себя устранение неполадок за пределами зоны своей ответственности, но такие расходы не компенсируются через тариф и ведут к дополнительной финансовой нагрузке.

В связи с этим депутат предлагает:

- Включить электроэнергию в перечень стратегических товаров для теплоснабжающих предприятий, внося изменения в соответствующий закон.

- Расширить перечень видов деятельности, разрешённых государственным компаниям, дополнив его направлениями, связанными с обслуживанием и ремонтом тепловых систем потребителей.

Ранее в правительстве сообщили, что почти 90 млрд тенге выделят на ремонт тепловых сетей в Казахстане. Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что "времени на раскачку нет" и нужно летом работать в усиленном режиме для ремонта энергоисточников и сетей.