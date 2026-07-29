США и Иран возобновили удары после трехдневной паузы
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После трех дней относительного затишья США и Иран вновь обменялись ударами. Вашингтон заявил о попытке атаки на американские силы на Ближнем Востоке, а в ответ нанес удары по связанным с Ираном объектам в Ираке.
Что произошло
По данным Центрального командования США, Иран выпустил «множество» баллистических ракет по американским силам. В американском военном ведомстве заявили, что ракеты были перехвачены.
Иран, в свою очередь, сообщил, что целью атаки стала американская база в Иордании. Кроме того, Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе.
Как ответили США
После атаки американские и саудовские силы нанесли удары по объектам, связанным с проиранскими группировками в Ираке.
В CENTCOM заявили, что были поражены объекты логистики и хранения вооружений. По данным американской стороны, за последние 72 часа было зафиксировано не менее 30 атак с использованием беспилотников.
США предупредили, что дальнейшие атаки со стороны Ирана и связанных с ним группировок могут привести к новым военным действиям.
Почему переговоры оказались под угрозой
Новая волна ударов произошла после трехдневной паузы, которая рассматривалась как возможность для возвращения сторон к переговорам.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил о «дружественных переговорах» с Ираном, однако Тегеран ранее отрицал сам факт проведения таких контактов.
Одним из главных вопросов остается ситуация вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.
Что происходит с нефтью
На фоне новой эскалации на мировых рынках выросли цены на нефть. Инвесторы опасаются возможных перебоев с поставками энергоносителей через Ормузский пролив.
Во время торгов в Азии стоимость нефти марки Brent увеличилась на 4,3% – до 87,7 доллара за баррель. Цена американской нефти выросла на 4,2% – до 82,62 доллара за баррель.
Чем может закончиться противостояние
Обмен ударами произошел на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, где он встретился с президентом США.
По данным Пентагона, с февраля, когда начались первые американские удары по Ирану, были ранены не менее 624 американских военнослужащих. Из них 417 получили ранения в ходе операции «Эпическая ярость» – совместной американо-израильской военной операции против Ирана.
Стороны пока не заявляют о прекращении противостояния, а новая эскалация вновь усилила опасения по поводу дальнейшего развития конфликта.
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