На фоне обострения напряженности между США и Ираном региональные посредники предложили сторонам установить 10-дневное прекращение огня. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, инициативу Вашингтону и Тегерану передали Катар, Египет, Пакистан и другие страны, участвующие в посреднических усилиях.

Как отмечает Axios, временное прекращение огня должно создать условия для возобновления дипломатических переговоров между США и Ираном.

Кроме того, реализация инициативы позволит полностью восстановить судоходство через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

По данным американских источников издания, администрация президента США Дональда Трампа уже изучает предложение и призвала Израиль воздержаться от шагов, которые могут сорвать дипломатический процесс.

Решение пока не принято

По информации Axios, ни Вашингтон, ни Тегеран пока не приняли предложение. Собеседники издания считают, что ближайшие дни станут решающими для дальнейшего развития ситуации.

При этом журналисты допускают два возможных сценария: достижение временного перемирия или дальнейшую эскалацию конфликта с участием США и Израиля.

Военная активность сохраняется

Несмотря на дипломатические контакты, подготовка к возможному ухудшению ситуации продолжается.

В последние дни США перебросили в регион дополнительные истребители и самолеты-заправщики, усиливая военное присутствие.

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