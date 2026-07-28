Соединенные Штаты начали пересмотр своего военного присутствия в Европе.

Решение связано с планами Вашингтона изменить подход к распределению ответственности внутри НАТО.

Пересмотр военного присутствия США в Европе начался спустя месяц после заявления главы Пентагона Пита Хегсета.

По словам представителей американского Минобороны, цель этого процесса – переход к модели, при которой европейские страны будут играть более значительную роль в обеспечении собственной безопасности.

Что заявил Пентагон

Замминистра обороны США Элбридж Колби сообщил, что пересмотр направлен на укрепление НАТО и создание более устойчивого альянса.

Ранее Пит Хегсет заявлял союзникам, что Вашингтон намерен оценить вклад каждой страны в оборону альянса.

«Европа должна взять на себя основную ответственность за оборону Европы», – отметим глава Пентагона.

Почему США пересматривают подход?

Администрация Дональда Трампа неоднократно критиковала европейских союзников за недостаточные расходы на оборону и зависимость от американской поддержки.

Вашингтон также призывал страны НАТО выполнять целевые показатели по оборонным расходам.

Как реагирует Европа?

Европейские страны начали усиливать собственные оборонные возможности на фоне неопределенности относительно дальнейшей роли США в обеспечении безопасности региона.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что Европа должна быть готова самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отмечали необходимость усиления европейского вклада в оборону альянса.

Что дальше?

В НАТО продолжается обсуждение нового распределения обязанностей между США и европейскими союзниками.

По словам представителей альянса, усиление роли Европы должно стать частью дальнейшей трансформации НАТО.

Ранее сообщалось, что США отменили размещение дополнительных 4 тысяч военнослужащих в Польше.

Решение связано с планами Вашингтона вывести около 5 тысяч солдат из Германии. Ротационный контингент должен был заменить американских военных после завершения их службы в Польше. Однако в итоге подразделение было расформировано.

На этом фоне в НАТО заявили, что силы пополнения не входят в планы альянса по сдерживанию и обороне.

Решение США совпало с ростом напряженности между Вашингтоном и Берлином. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее раскритиковал действия США и Израиля в Иране, назвав их "непродуманными". Он также заявил, что Белый дом оказался "унижен" иранским режимом.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова немецкого канцлера, опубликовав серию критических сообщений в его адрес.

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