США ударили по Ирану после ракетных атак в Персидском заливе

Центральное командование США заявило, что американские силы перехватили иранские дроны и баллистические ракеты, которые были запущены в сторону гражданских судов в Персидском заливе и территории соседних арабских государств.

В ответ США нанесли удары по объектам на территории Ирана, назвав свои действия самообороной. По данным CENTCOM, удар был нанесен по острову Кешм, расположенному в Ормузском проливе. Американская сторона утверждает, что целью стал иранский военный пункт управления, который использовался для координации атак в регионе.

В командовании также сообщили, что Иран запустил две ракеты в сторону Кувейта, однако они не достигли цели и разрушились в воздухе. Еще три ракеты были выпущены по Бахрейну, но были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удары по американским базам и вертолетам в одной из стран региона с использованием ракет и беспилотников. Иранские СМИ называют эти действия ответом на американский удар по коммуникационной башне к югу от острова Кешм.

Кроме того, CENTCOM сообщил об уничтожении трех иранских беспилотников, которые, по данным США, были направлены против гражданских судов, проходивших через региональные воды.

Напряженность в районе Ормузского пролива сохраняется уже более трех месяцев. Иран продолжает блокировать пролив после начала военной кампании США и Израиля. Несмотря на объявленное в апреле прекращение огня, переговоры между сторонами в последние дни вновь зашли в тупик.

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