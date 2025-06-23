Обострение ситуации на Ближнем Востоке вновь привлекает внимание к глобальной геополитической повестке. В условиях взаимосвязанного мира региональные конфликты больше не остаются локальными - они способны вызывать цепную реакцию далеко за пределами своего эпицентра.

Может ли рост нестабильности в Ближневосточном регионе повлиять на торговые маршруты и сотрудничество со странами Центральной Азии? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Нестабильность может нарушить транзит и логистику"

Иран является важным партнером для всей Центральной Азии по транзиту, особенно для Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, говорит эксперт международных отношений и политологии Ералы Нуржума. Через иранские порты страны Центральной Азии получают выход к Персидскому заливу и далее к Индии и Ближнему Востоку.

По его словам, Казахстан и Узбекистан поддерживают с Израилем тесные дипломатические и экономические связи. Сотрудничество активно ведется в сельском хозяйстве, IT, медицине, безопасности, науки и туризме.

"Израиль также развивает связи с Азербайджаном, что важно для Казахстана как страны, связанной транспортными маршрутами через Каспийское море", - говорит Ералы Нуржума.

С начала обострения конфликта между Ираном и Израилем страны Центральной Азии придерживаются нейтральной позиции. Официальные власти региона воздерживаются от резких высказываний, ограничиваясь призывами к мирному урегулированию и деэскалации ситуации.

"Страны региона будут продолжать стремиться к максимальному нейтралитету, но при этом наращивать альтернативные маршруты и укреплять связи с внешними игроками, например с Китаем и Турцией на случай ухудшения ситуации", - говорит эксперт.

По его мнению, угроза странам Центральной Азии маловероятна. Но при этом есть две ключевые уязвимости: экономическая и идеологическая.

"Регион сильно зависит от внешних рынков и маршрутов. Нестабильность в Персидском заливе или в Иране может нарушить транзит и логистику. Идеологически риск от роста конфликта может активизировать радикальные исламские настроения, особенно если в регионе будут усилены антиизраильские нарративы. Иранские маршруты важная часть для обхода под санкционной России и доступа к морю. Конфликт может сделать эти маршруты опасными или недоступными, что особенно ударит по Казахстану. Повышение рисков в регионе может отпугнуть инвесторов из Европы и Китая, которые активно начали инвестировать в ЦА после начала российско-украинской войны", - говорит эксперт.

На вопрос как ближневосточный кризис может повлиять на политику США, Китая и России в Центральной Азии ответил так:

"Прямого расширения военного присутствия США в регионе не видно. Но США могут активизировать военно-техническое сотрудничество со странами ЦА на фоне роста влияния Китая и нестабильности на юге.

Россия несмотря на "занятость" в Украине, может использовать тему нестабильности в Иране как повод для усиления своего военного влияния в Центральной Азии.

Китай будет действовать свойственным ему экономическим влиянием и через "мягкую силу", но при необходимости может активизировать безопасные механизмы в рамках ШОС и собственные инициативы по охране своих инвестиций и маршрутов", - говорит эксперт.

Обещал положить конец войнам - но вовлекает США в новый конфликт?

Вернувшись в Белый дом в январе, Дональд Трамп заявлял о намерении стать "миротворцем", положить конец войнам и не начинать новых. Однако в воскресенье американский президент пошел на серьезный риск, вовлекая США в обострившийся конфликт между Ираном и Израилем. США нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

Политолог Таир Нигманов говорит, что президент США объясняет это тем, что таким образом приближает заключение мира и новой ядерной сделки. Однако к такой позиции возникают серьезные вопросы, считает эксперт.

Он отмечает, что США с самого начала были вовлечены в конфликт, поскольку Израиль остается их ключевым союзником — не только в регионе, но и, возможно, за пределами НАТО в целом.

Эскалация между Ираном и Израилем практически неизбежно привела к втягиванию США. Еще до начала собственной операции Вашингтон помогал отражать иранские атаки. Сейчас, по словам эксперта, ситуация перешла в новую фазу - США сами начали наносить удары по территории Ирана.

По его мнению, текущий кризис можно описать как кризис доверия.

"Существует высокий уровень недоверия: Ирана к Израилю, Израиля к Ирану, Израиля к США. Именно это недоверие могло стать триггером для перехода конфликта в горячую фазу", - говорит политолог.

Он напоминает, что, когда Иран впервые заключил ядерную сделку десять лет назад при администрации Обамы, Дональд Трамп пришел и в одностороннем порядке вышел из соглашения.

"Даже если Трамп считает, что с позиции силы он сможет навязать мирный план и свое видение "мирного мира", с иранской точки зрения трудно понять, действительно ли такая политика приведёт к деэскалации. Это вопрос крайне спорный и вызывает большую дискуссию", - говорит эксперт.

По мнению эксперта, риторика Дональда Трампа с начала конфликта между Израилем и Ираном заметно изменилась - от первоначальной растерянности он быстро перешел к жесткой "ястребиной" позиции. Это во многом предвещало обострение, хотя в США нет единого подхода к происходящему ни среди общества, ни в политическом истеблишменте.

Сложившееся ситуация негативно влияет на сотрудничество Казахстана и других стран Центральной Азии с Ираном. У казахстанской стороны были планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Ираном, включая развитие транспортного коридора через Туркменистан. С Ираном также рассматривались перспективы в таких сферах, как сельское хозяйство, поставки строительных материалов и другие направления.

"Разумеется, эта война отнимает экономические и политические ресурсы, требует человеческих усилий и приносит жертвы. Все это, безусловно, лишь отдаляет реализацию намеченных планов и никак не способствует их продвижению".

Эксперт обращает внимание, что если сразу после атаки Израиля на Иран МИД выступил с аккуратным заявлением — в нем не упоминались ни Иран, ни Израиль, а события описывались как общая эскалация на Ближнем Востоке, вызывающая обеспокоенность Казахстана, - то в последнем заявлении уже прямо говорится о военной операции США против Ирана. Само заявление носит более пессимистичный характер: подчеркивается, что дестабилизация Ирана угрожает всему региону, говорит эксперт.

"Это не в интересах ни одной из соседних стран. Иран входит в группу прикаспийских государств, у Казахстана с ним общая водная граница. Разумеется, в таких условиях все торгово-экономические и логистические инициативы оказываются под вопросом.

В целом Казахстану, как и региону в целом, не нужен новый очаг нестабильности. Все происходящее негативно сказывается на двусторонних отношениях с Ираном", - говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что Иран может пойти на создание ядерной бомбы в ответ на атаки.