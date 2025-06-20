Иран может принять решение о создании ядерного оружия в случае роста военного давления на страну, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе.

По данным издания, высокопоставленные представители разведки считают, что руководство Исламской Республики, скорее всего, перейдёт к разработке ядерной бомбы, если США или Израиль нанесут удар по объекту в Фордо, или если будет убит верховный лидер Ирана.

Текущая позиция разведки остаётся прежней: окончательное решение о создании ядерного оружия в Иране не принято. Однако, по их оценке, при необходимости Тегеран сможет создать бомбу в срок от нескольких месяцев до одного года, а если использовать более простую конструкцию, как у бомбы, сброшенной США на Хиросиму в 1945 году, — ещё быстрее.

На фоне эскалации конфликта Израиль в ночь на 13 июня начал масштабную военную операцию против Ирана, утверждая, что Тегеран ведет тайную ядерную программу. Целями стали объекты атомной инфраструктуры, командование, учёные-ядерщики, а также авиабазы и системы ПВО.

Иран, в свою очередь, отрицает наличие военной составляющей в своём ядерном проекте. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 18 июня сообщил, что инспекторы агентства не обнаружили прямых доказательств разработки оружия. Эту точку зрения поддерживают и источники в разведке США, несмотря на заявления Израиля и бывшего президента США Дональда Трампа.

На фоне конфликта Иран ежедневно отвечает на действия Израиля ракетными и беспилотными ударами. Растёт число жертв среди гражданского населения по обе стороны. По данным Минздрава Ирана, погибли более 220 человек, ранены не менее 1800. Посол Ирана в РФ сообщил о почти 300 погибших мирных жителях. Израиль, в свою очередь, сообщает о более 20 погибших и 800 раненых.

Израильское руководство заявляет о готовности вести кампанию до полной ликвидации иранской ядерной программы, тогда как Тегеран настаивает, что обстрелы продолжатся, пока Израиль не прекратит бомбардировки.

На фоне нарастающей нестабильности на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан регулярно выступает с официальным предупреждением для своих граждан, находящихся в Исламской Республике Иран и Государстве Израиль.