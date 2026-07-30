США завершили новую серию ударов по Ирану
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Американские военные завершили очередную серию ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.
По заявлению командования, операция стала ответом на попытку Ирана накануне нанести ракетный удар по американским военным на Ближнем Востоке.
В CENTCOM сообщили, что под удары попали десятки объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Среди них – военные командные пункты, места размещения ракет и беспилотников, объекты берегового наблюдения и обороны, а также инфраструктура Военно-морских сил Ирана.
U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026
Ранее американские военные заявили о начале операции. По информации командования, авиаудары стартовали в 20:00 по времени восточного побережья США.
U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026
О подготовке новой серии ударов также сообщал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. По его данным, удары наносились по территории Ирана с использованием авиации.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжить военную операцию против Исламской Республики.
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