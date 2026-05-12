Стали известны результаты выступления казахстанских гимнастов в Болгарии
Сегодня 2026, 13:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 13:42Сегодня 2026, 13:42
196Фото: Olympic
В болгарской Варне прошёл этап Кубка вызова по спортивной гимнастике, где выступили представители Казахстана, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В упражнениях на коне Роман Хегай занял пятое место, набрав 13,600 балла. Ещё один казахстанец, Зейнолла Идрисов, показал шестой результат с оценкой 13,133.
В финале упражнений на кольцах Нуртан Идрисов завершил выступление на пятой позиции, получив 13,166 балла. В опорном прыжке Асан Салимов сумел пробиться в финальный раунд и занял шестое место с результатом 13,583.
В упражнениях на перекладине Роман Хегай стал восьмым, набрав 11,233 балла.
Таким образом, казахстанские спортсмены вошли в число финалистов сразу в нескольких дисциплинах, продемонстрировав стабильные результаты на международном турнире.
Ранее сообщалось, что Казахстан остановился в шаге от медали на этапе Кубка мира по стрельбе из лука.
Читайте также:
Самое читаемое
- В Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- Модернизацию погранперехода на границе Актюбинской области и России завершат в конце года
- Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
- Полиция Алматы прокомментировала историю с отказом в ВНЖ иностранке