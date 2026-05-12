Стали известны результаты выступления казахстанских гимнастов в Болгарии

В болгарской Варне прошёл этап Кубка вызова по спортивной гимнастике, где выступили представители Казахстана, передает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В упражнениях на коне Роман Хегай занял пятое место, набрав 13,600 балла. Ещё один казахстанец, Зейнолла Идрисов, показал шестой результат с оценкой 13,133.

В финале упражнений на кольцах Нуртан Идрисов завершил выступление на пятой позиции, получив 13,166 балла. В опорном прыжке Асан Салимов сумел пробиться в финальный раунд и занял шестое место с результатом 13,583.

В упражнениях на перекладине Роман Хегай стал восьмым, набрав 11,233 балла.

Таким образом, казахстанские спортсмены вошли в число финалистов сразу в нескольких дисциплинах, продемонстрировав стабильные результаты на международном турнире.

Ранее сообщалось, что Казахстан остановился в шаге от медали на этапе Кубка мира по стрельбе из лука.

Читайте также: