Акиматам могут отдать полномочия по тарифам на вывоз мусора

В Мажилисе предложили передать акиматам полномочия по управлению мусорными полигонами и тарифами на твердые бытовые отходы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующие изменения предлагаются в рамках рассматриваемого в Мажилисе законопроекта по экологическим вопросам. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил депутат Едил Жанбыршин.

По его словам, незаконные свалки сегодня стали хронической проблемой для многих регионов страны.

"На сегодняшний день механизм их ликвидации четко не определен", - заявил депутат.

Кроме того, Едил Жанбыршин отметил, что предельные тарифы в сфере твердых бытовых отходов сейчас утверждаются на центральном уровне. Однако такой подход, по его словам, не учитывает в полной мере инфраструктурные и логистические особенности регионов.

Депутат подчеркнул, что это также препятствует развитию проектов государственно-частного партнерства. В этой связи законопроектом предлагается передать обязанность по организации ликвидации незаконных свалок акиматам районов и городов.

Также предусматривается передача местным исполнительным органам полномочий по утверждению предельных тарифов на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов.

По словам Едила Жанбыршина, эти изменения позволят учитывать реальные особенности регионов, повысить экономическую эффективность системы управления отходами и усилить инвестиционную привлекательность отрасли.

