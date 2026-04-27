После скандала с Сапиевым назначен новый глава управления спорта
Минтуризма согласовало новую кандидатуру на пост главы управления спорта Карагандинской области.
Министерство туризма и спорта РК согласовало кандидатуру Нуркена Нуратова на должность руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Решение принято по итогам заседания комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. Нуратов ранее возглавлял Центр подготовки олимпийских резервов Алматинской области.
В министерстве отметили, что кандидат имеет значительный опыт работы в спортивной сфере. Комиссия изучила его профессиональный путь, управленческий опыт и подход к развитию спорта в регионе, после чего приняла положительное решение.
Напомним, ранее управление возглавлял Серик Сапиев. 21 января 2026 года между ним и его заместителем Дауреном Есимхановым произошел конфликт, попавший на видео. Позже оба выступили с заявлениями.
3 февраля стало известно, что Сапиев и Есимханов освобождены от должностей по собственному желанию.
Позднее, 25 марта, Сапиев был назначен советником президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития этого вида спорта.
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Казахстанский всадник взял золотую медаль в Ташкенте
- Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Израиле
- Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока