Министерство туризма и спорта РК согласовало кандидатуру Нуркена Нуратова на должность руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решение принято по итогам заседания комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. Нуратов ранее возглавлял Центр подготовки олимпийских резервов Алматинской области.

В министерстве отметили, что кандидат имеет значительный опыт работы в спортивной сфере. Комиссия изучила его профессиональный путь, управленческий опыт и подход к развитию спорта в регионе, после чего приняла положительное решение.

Напомним, ранее управление возглавлял Серик Сапиев. 21 января 2026 года между ним и его заместителем Дауреном Есимхановым произошел конфликт, попавший на видео. Позже оба выступили с заявлениями.

3 февраля стало известно, что Сапиев и Есимханов освобождены от должностей по собственному желанию.

Позднее, 25 марта, Сапиев был назначен советником президента Казахстанской федерации бокса по вопросам развития этого вида спорта.