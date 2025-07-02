1 июля мальчика перевели из Центральной районной больницы Карасайского района в Областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщили корреспонденту BAQ.KZ в Управлении здравоохранения Алматинской области.

"Ребёнок госпитализирован в реанимационное отделение. Его состояние — стабильно тяжёлое. По информации врачей, ухудшений нет. Мальчик находится в сознании. С ним и его матерью работает клинический психолог", - рассказали в Управлении здравоохранения Алматинской области.

Пациента осмотрели нейрохирург Казахского медицинского университета и профессор Казахского национального медицинского университета. Лечение проводится в полном объёме, в соответствии с медицинскими протоколами.

Напомним, инцидент произошёл на футбольной площадке. Бойцовские собаки напали на 10-летнего мальчика. У ребёнка оторвано ухо, на теле — множественные укусы и рваные раны. Пострадавший был срочно доставлен в больницу города Каскелена, где в настоящее время находится в реанимации.

Мальчика спас местный житель, который, рискуя собственной безопасностью, применил нож против нападавшей собаки, чтобы спасти ребёнка.

В Департаменте полиции Алматинской области официально опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы привлечении к ответственности мужчины, который спас ребенка от нападения собак. В отношении данного гражданина никаких процессуальных решений не принималось. Его действия признаны правомерными и квалифицируются в соответствии со статьей 32 Уголовного кодекса РК как необходимая оборона.

В прокуратуре региона заявили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Ход расследования дела находится на особом контроле.