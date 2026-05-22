Статистика говорит о снижении насилия. Почему тогда телефоны доверия не замолкают?

После принятия так называемого "Закона Салтанат" официальная статистика в Казахстане начала показывать снижение числа случаев бытового насилия. Однако за сухими цифрами остается другая реальность – кризисные центры и телефоны доверия продолжают получать сотни обращений от женщин, ищущих помощи и защиты.

О том, почему официальные данные не всегда отражают масштаб проблемы, рассказала председатель правления Союза кризисных центров Алматы Зульфия Байсакова.

Официально – меньше, неофициально – по-прежнему много

По словам Байсаковой, если опираться на государственную статистику, количество фактов насилия в семейно-бытовой сфере действительно сократилось. Но есть важная деталь: вместе с ужесточением законодательства изменилась и сама процедура привлечения агрессоров к ответственности.

Теперь часть дел переходит из административной плоскости в уголовную, а это делает процесс более сложным и для полиции, и для самих пострадавших.

"Если смотреть официальную статистику, то количество фактов бытового насилия уменьшается. Но из-за перехода от административной ответственности к уголовной система привлечения агрессоров к ответственности стала сложнее", – отметила она на площадке Региональной службы коммуникаций.

По словам правозащитницы, это парадоксальным образом повлияло и на самих женщин: некоторые стали реже писать заявления, опасаясь длительных разбирательств, давления семьи или последствий для детей.

Другая статистика

Но существует и другая статистика – та, которая не попадает в официальные сводки МВД.

Это звонки на номер 150, обращения в кризисные центры, сообщения в чатах помощи. Именно они, по словам Байсаковой, показывают: проблема никуда не исчезла.

"Если смотреть на неофициальную статистику – обращения на телефоны доверия и в кризисные центры, – к сожалению, мы видим, что бытовое насилие не уменьшается", – говорит она.

Каждый такой звонок – это история, которая часто так и не доходит до полицейского протокола.

Женщины ищут не только юридическую защиту. Иногда им просто нужно место, где им поверят.

Молодые женщины больше не хотят терпеть

По наблюдениям кризисных центров, особенно заметно меняется отношение молодых женщин к насилию.

Если раньше многие предпочитали молчать, считая агрессию "семейным делом", то сегодня новое поколение чаще говорит о своих правах открыто.

На это, по словам Байсаковой, влияют не только изменения в законах, но и социальные сети, где тема насилия перестала быть табуированной.

"Сегодня молодые женщины не готовы терпеть насилие. На их взгляды влияет не только семья, но и соцсети, где всё чаще говорят о том, что насилие нельзя оправдывать", – отмечает она.

Именно поэтому все больше женщин решаются просить о помощи – даже если раньше подобное считалось "стыдным".

В кризисные центры приходят не только жены

Еще одна тенденция, на которую обращают внимание специалисты, – рост обращений со стороны девушек, страдающих не от супругов, а от давления собственных родственников.

Речь идет о случаях, когда девушек заставляют выходить замуж, ограничивают их выбор профессии или контролируют личную жизнь.

По словам Байсаковой, таких случаев пока немного, но они становятся заметнее.

"Мы видим, что к нам начали обращаться девушки, выступающие против давления и деспотизма со стороны родственников. Это не массовое явление, но такие случаи есть", – рассказала правозащитница.

Почему многие женщины все еще молчат

Главная причина расхождения между официальной и реальной картиной, по мнению специалистов, остается прежней: огромное количество женщин так и не обращаются в полицию.

Часть надеется "решить мирно". Другие боятся осуждения, экономической зависимости или давления семьи.

"Многие женщины не доходят до того, чтобы написать заявление на мужа. До сих пор сохраняется практика попыток решить всё “по-хорошему”. Поэтому большое количество случаев так и остается вне официальной статистики", – говорит Байсакова.

Именно поэтому цифры в отчетах и звонки на телефоны доверия сегодня рассказывают две совершенно разные истории.

