В проекте новой Конституции Республики Казахстан отдельной нормой закреплён статус адвокатуры и её роль в системе защиты прав человека, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно документу, адвокатура в Казахстане содействует реализации гарантированных государством прав граждан на судебную защиту и получение юридической помощи. При этом подчёркивается, что юридическая помощь может оказываться не только адвокатами, но и иными лицами — в порядке, установленном законом.

Отдельно в проекте Основного закона прописано, что порядок осуществления адвокатской деятельности, а также права, обязанности и ответственность адвокатов будут определяться специальным законом.

Закрепление статуса адвокатуры на конституционном уровне направлено на усиление гарантий права на защиту и повышение роли юридической помощи в системе правосудия.

Напомним, сегодня, 12 февраля, опубликован текст проекта новой Конституции. 11 февраля Глава государства подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.