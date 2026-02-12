Статус адвокатуры прописали в проекте новой Конституции
Согласно документу, адвокатура в Казахстане содействует реализации гарантированных государством прав граждан на судебную защиту и получение юридической помощи.
В проекте новой Конституции Республики Казахстан отдельной нормой закреплён статус адвокатуры и её роль в системе защиты прав человека, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Согласно документу, адвокатура в Казахстане содействует реализации гарантированных государством прав граждан на судебную защиту и получение юридической помощи. При этом подчёркивается, что юридическая помощь может оказываться не только адвокатами, но и иными лицами — в порядке, установленном законом.
Отдельно в проекте Основного закона прописано, что порядок осуществления адвокатской деятельности, а также права, обязанности и ответственность адвокатов будут определяться специальным законом.
Закрепление статуса адвокатуры на конституционном уровне направлено на усиление гарантий права на защиту и повышение роли юридической помощи в системе правосудия.
Напомним, сегодня, 12 февраля, опубликован текст проекта новой Конституции. 11 февраля Глава государства подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.
