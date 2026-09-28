Ставки по отдельным валютным депозитам в Казахстане вырастут с 1 октября

С 1 октября 2026 года в Казахстане повысится предельная ставка по отдельным депозитам физических лиц в иностранной валюте. Изменения затронут сберегательные вклады сроком свыше 12 месяцев, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Для таких вкладов предельная ставка вознаграждения увеличится с 1% до 2,5% годовых.

Новые условия будут распространяться только на депозиты, которые открыты или пролонгированы после 1 октября 2026 года.

При этом речь идет именно о предельной ставке – рекомендуемой верхней границе. Конкретный размер вознаграждения по валютным депозитам банки будут устанавливать самостоятельно.

Для остальных видов валютных депозитов условия пока не меняются. Предельная ставка по срочным и несрочным вкладам независимо от срока, а также по сберегательным депозитам сроком до 12 месяцев включительно останется на уровне 1% годовых.

Почему меняются ставки

В КФГД решение объяснили поэтапной либерализацией регулирования ставок по валютным депозитам.

По данным фонда, уровень долларизации депозитного рынка Казахстана снизился с 80% в 2015 году до 19,2% на 1 сентября 2026 года.

В КФГД отмечают, что снижение долларизации, а также макроэкономическая ситуация и наблюдавшаяся в течение почти года тенденция к укреплению тенге позволили совместно с Национальным банком продолжить реформирование валютного рынка и начать постепенную либерализацию регулирования ставок по депозитам в иностранной валюте.

Сколько денег гарантирует КФГД

Размер максимальной гарантии по депозитам физических лиц при этом не меняется.

КФГД гарантирует:

до 20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге, включая начисленное вознаграждение;

до 10 млн тенге – по другим депозитам в тенге, а также текущим счетам и платежным картам в тенге;

до 5 млн тенге – по вкладам, счетам и картам в иностранной валюте, включая вознаграждение.

В настоящее время в системе гарантирования депозитов участвуют 20 банков.

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