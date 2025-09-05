В Костанайской области успешно ликвидирован крупный степной пожар, вспыхнувший накануне и угрожавший распространением на прилегающие территории, передает BAQ.KZ.

Благодаря слаженной и оперативной работе экстренных служб и силовых структур, огонь удалось локализовать и полностью потушить.

В операции по тушению были задействованы силы и средства МЧС, акимата, местных исполнительных органов, второго спасательного батальона, воинских частей территориальной обороны, подразделений Национальной гвардии, Академии полиции, работников лесного хозяйства, а также авиация. С воздуха в тушении активно участвовал вертолет "Казавиаспас" Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Всего к ликвидации пожара привлекли более 550 человек и порядка 80 единиц техники. Благодаря слаженным действиям и высокой готовности всех подразделений, удалось избежать жертв и значительных разрушений. На данный момент территория контролируется, проводится проливка и патрулирование, чтобы исключить повторное возгорание.

Напомним, в Костанайской области спасатели боролись с сильным пожаром. На борьбу со степным пожаром подняли вертолет МЧС.