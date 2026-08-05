Мировые цены на нефть продолжают снижаться. По состоянию на утро 5 августа стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на площадке Investing.com составляет 78,41 доллара за баррель, что на 0,95 доллара или 1,2% ниже предыдущего уровня.

Судя по графику торгов, в течение последних суток котировки постепенно снижались. После кратковременных попыток закрепиться выше отметки 80 долларов цена вновь ушла вниз и опустилась ниже 79 долларов за баррель.

Долгосрочная динамика остается неоднозначной. За последний день Brent потеряла 1,21%, за неделю снижение составило 13,62%, а за три месяца – 28,66%. При этом за месяц нефть все еще сохраняет рост на 8,68%, за полгода прибавляет 16,03%, а за год – 15,88%.

Что происходит на рынке

Рынок нефти продолжает корректироваться после резких колебаний, наблюдавшихся в последние недели.

Напомним, в конце июля стоимость Brent ненадолго превышала 100 долларов за баррель, а в отдельные моменты поднималась до 102 долларов, достигнув максимума за несколько месяцев. Однако затем цены начали быстро снижаться.

Что означает снижение цен на нефть для Казахстана

Финансист Qazaq Expert Club Жания Сандыбай ранее отмечала, что для Казахстана сегодня важна не только мировая цена на нефть, но и возможность беспрепятственно экспортировать сырье.

«Для большинства стран-экспортеров нефти рост цен означает дополнительные доходы. Для Казахстана же это лишь потенциальная возможность. Если добытая нефть не сможет попасть на экспорт, высокая мировая цена не принесет бюджету дополнительных доходов», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, снижение котировок Brent само по себе не является единственным фактором риска для экономики. Не меньшее значение имеют стабильная работа экспортной инфраструктуры, объемы добычи и бесперебойные поставки казахстанской нефти на мировые рынки.

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