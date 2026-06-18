Сенатор Андрей Лукин потребовал объяснить разницу в стоимости строительства школ одинаковой мощности, передает BAQ.KZ.

По словам сенатора, изначально в рамках проекта планировалось построить 401 школу на 842 тысячи ученических мест. Однако в ходе реализации показатели были пересмотрены – до 217 школ и 460 тысяч мест.

Лукин отметил, что финансирование проекта полностью обеспечивалось за счёт Национального фонда, из которого было выделено 1,49 триллиона тенге.

"На конец прошлого года в эксплуатацию было введено только 198 школ. При этом дефицит ученических мест в дневных школах сократился всего на 7,6%", – заявил сенатор.

Отдельное внимание он уделил стоимости строительства объектов. В качестве примера Лукин привёл две школы одинаковой мощности — на 300 мест. По его данным, школа в селе Опытное поле Восточно-Казахстанской области обошлась бюджету в 4,7 млрд тенге, тогда как аналогичный объект в селе Пугачёво Западно-Казахстанской области стоил 3 млрд тенге.

Разница в стоимости составила около 1,6 млрд тенге.

Отвечая на запрос, вице-министр просвещения Жайык Шарабасов пояснил, что на стоимость повлияли несколько факторов, в том числе сейсмичность районов и особенности земельных участков.

По его словам, в селе Опытное поле Восточно-Казахстанской области уровень сейсмичности составляет 7 баллов, поэтому применялись дополнительные конструктивные решения. В Западно-Казахстанской области сейсмичность составляет 6 баллов, и соответствующий поправочный коэффициент не применялся. Кроме того, отметил замминистра, земельный участок в Восточно-Казахстанской области находился на склоне, что потребовало дополнительных работ по выравниванию территории и установке подпорных стен.

Вице-министр подчеркнул, что вся проектно-сметная документация проходила государственную экспертизу.

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