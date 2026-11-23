В Казахстане планируют реализовать 705 проектов по обновлению энергетической и коммунальной инфраструктуры на общую сумму 1,7 трлн тенге. При закупке оборудования и материалов для этих работ приоритет будут отдавать отечественным производителям, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев во время правительственного часа в Курултае.

Проекты входят в Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС).

Для закупок используют специальную электронную платформу. По словам министра, на ней уже размещено около 3 тысяч заказов, а к их выполнению привлечены более 200 казахстанских производителей.

«Опыт реализации Национального проекта МЭКС показал, что цифровые инструменты позволяют обеспечить приоритет казахстанской продукции при реализации крупных инфраструктурных проектов», — отметил Нагаспаев.

Такой подход позволяет отечественным предприятиям участвовать в поставках продукции для крупных инфраструктурных проектов. В дальнейшем аналогичную систему закупок планируют внедрить и в строительной отрасли.

Ранее министр сообщил, что обрабатывающая промышленность Казахстана показала самый высокий рост за 25 лет. За январь–октябрь 2026 года производство в отрасли увеличилось на 9,3%.

К 2030 году Казахстан намерен вдвое увеличить производство в лёгкой промышленности. Ещё одна цель – довести долю отечественных товаров на внутреннем рынке до 20%.