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Столичные квартиры оборудовали под нарколаборатории: задержаны подозреваемые

15 Июля 2026, 14:25
АВТОР
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кадр из видео 15 Июля 2026, 14:25
15 Июля 2026, 14:25
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Фото: кадр из видео

В Астане сотрудники полиции выявили и пресекли деятельность четырех фитолабораторий, которые были организованы в жилых помещениях.

По данным полиции, злоумышленники оборудовали в квартирах специальные условия для выращивания наркосодержащих растений. Для этого они использовали профессиональное оборудование, системы освещения, вентиляции и контроля влажности.

В некоторых случаях под такие цели переоборудовали целые квартиры или отдельные комнаты. Также специальные установки размещали внутри шкафов и изолированных помещений.

Полицейские установили и задержали причастных к этой деятельности лиц.

В ходе обысков изъяли наркосодержащие растения, наркотические средства и оборудование для их выращивания. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил около 20 килограммов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас проводятся следственные действия.

В ведомстве напомнили, что незаконное выращивание наркосодержащих растений, а также изготовление и распространение наркотиков являются уголовно наказуемыми деяниями.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее импровизированную наркоплантацию устроили на Востоке Казахстана.

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