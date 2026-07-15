Столичные квартиры оборудовали под нарколаборатории: задержаны подозреваемые
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В Астане сотрудники полиции выявили и пресекли деятельность четырех фитолабораторий, которые были организованы в жилых помещениях.
По данным полиции, злоумышленники оборудовали в квартирах специальные условия для выращивания наркосодержащих растений. Для этого они использовали профессиональное оборудование, системы освещения, вентиляции и контроля влажности.
В некоторых случаях под такие цели переоборудовали целые квартиры или отдельные комнаты. Также специальные установки размещали внутри шкафов и изолированных помещений.
Полицейские установили и задержали причастных к этой деятельности лиц.
В ходе обысков изъяли наркосодержащие растения, наркотические средства и оборудование для их выращивания. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил около 20 килограммов.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас проводятся следственные действия.
В ведомстве напомнили, что незаконное выращивание наркосодержащих растений, а также изготовление и распространение наркотиков являются уголовно наказуемыми деяниями.
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Ранее импровизированную наркоплантацию устроили на Востоке Казахстана.
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