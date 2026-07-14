Импровизированную наркоплантацию устроили на Востоке Казахстана

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области полицейские пресекли незаконное выращивание наркосодержащих растений. Домашнюю плантацию обнаружили в одном из частных домовладений в селе Таврическое.

По данным полиции, 41-летний мужчина заказал семена конопли через интернет и самостоятельно организовал их выращивание. Часть растений он разместил в переоборудованной стиральной машине, превратив ее в небольшую импровизированную теплицу.

Во время обыска сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с криминальной полицией Уланского района обнаружили и изъяли 34 куста конопли, а также приспособление для употребления наркотических средств.

Кроме того, в гараже правоохранители нашли высушенное растительное вещество. Согласно экспертизе, изъятые образцы относятся к роду конопли. Общая масса составила 50,94 грамма, а масса высушенной марихуаны превысила 16 килограммов.

По данному факту проводятся следственные действия. Полицейские напоминают, что незаконное выращивание наркосодержащих растений является уголовно наказуемым деянием.

Ранее на длительные сроки были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети.

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