Поводом стала публикация пассажирки, которая пожаловалась на антисанитарию, переполненные мусорные корзины и отсутствие необходимых средств гигиены. Пост вызвал оживленную дискуссию среди пользователей, передает BAQ.kz.

Автор публикации рассказала, что столкнулась с проблемами сразу после вылета из международного терминала столицы. По ее словам, в женских уборных были переполнены урны, на полу лежала бумага, а в некоторых кабинках отсутствовали необходимые средства гигиены.

Кроме того, пассажирка обратила внимание на состояние раковин на первом этаже. Она утверждает, что из кранов текла только очень горячая вода, а возможности отрегулировать температуру не было. По словам автора публикации, из-за этого ее ребенок едва не получил ожог.

"На первом этаже в раковинах течет только кипяток. Ребенок чуть не обжег руки, когда решил их помыть. Как такое вообще возможно в международном аэропорту?" – написала пассажирка.

Публикация привлекла внимание, многие из пользователей поделились собственным опытом.

Что пишут в комментариях

Часть комментаторов поддержала автора и заявила, что сталкивалась с похожими проблемами. Другие отмечали, что обращали внимание на состояние санитарных зон еще несколько месяцев назад. Некоторые сравнивали столичный аэропорт с зарубежными воздушными гаванями, где уборка проводится значительно чаще.

В обсуждении также появились сообщения пассажиров из других регионов страны. Один из пользователей вспомнил мужской туалет в аэропорту Актобе, где, по его словам, несколько лет не могут отремонтировать дверную защелку в кабинке.

При этом не все участники дискуссии согласились с критикой в адрес аэропорта. Некоторые пользователи считают, что часть ответственности лежит на самих пассажирах. По их мнению, уборка проводится регулярно, однако отдельные посетители оставляют после себя беспорядок.

Что ответили в аэропорту

На жалобу отреагировала официальная страница аэропорта Астаны. В администрации сообщили, что ознакомились с публикацией и сожалеют, что пребывание в аэропорту оставило у пассажирки негативные впечатления.

На жалобу отреагировала официальная страница аэропорта Астаны.

"Мы ознакомились с вашей публикацией и искренне сожалеем, что пребывание в аэропорту оставило у вас негативные впечатления. Санитарное состояние терминала является одним из наших приоритетов, уборка санитарных зон проводится регулярно в соответствии с установленным графиком. Вместе с тем в часы пиковой нагрузки и интенсивного пассажиропотока отдельные зоны могут временно не соответствовать нашим внутренним стандартам. Информация, изложенная в вашем обращении, уже передана ответственным службам для проверки и принятия необходимых мер", – говорится в ответе администрации аэропорта.

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