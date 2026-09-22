Стрельба у школы в Турции: пострадали 11 человек

Вооруженный подросток открыл огонь возле школы в провинции Маниса на западе Турции. В результате пострадали 11 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел утром 22 сентября возле профессионально-технической школы в районе Тургутлу. Сообщение о стрельбе поступило экстренным службам около 08:00 по местному времени.

Подозреваемого задержали вскоре после нападения. По данным турецких СМИ, стрелявший является учеником этой школы. В опубликованных в интернете кадрах видно человека с оружием возле учебного заведения.

По информации Associated Press, для нападения использовалось ружье, взятое из дома бабушки подозреваемого. В рамках расследования также задержаны его родители и дед.

Мотив произошедшего устанавливается. Расследование продолжается.

Читай также:

Стрельба на рейве в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены

Стрельба в ночном клубе Астаны: нападавшего отправили в колонию