Стрельба у школы в Турции: пострадали 11 человек
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Вооруженный подросток открыл огонь возле школы в провинции Маниса на западе Турции. В результате пострадали 11 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел утром 22 сентября возле профессионально-технической школы в районе Тургутлу. Сообщение о стрельбе поступило экстренным службам около 08:00 по местному времени.
Подозреваемого задержали вскоре после нападения. По данным турецких СМИ, стрелявший является учеником этой школы. В опубликованных в интернете кадрах видно человека с оружием возле учебного заведения.
По информации Associated Press, для нападения использовалось ружье, взятое из дома бабушки подозреваемого. В рамках расследования также задержаны его родители и дед.
Мотив произошедшего устанавливается. Расследование продолжается.
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