Казахстанцы могут добровольно сдать незаконное оружие до конца года
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Министерство внутренних дел продолжает работу по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия. С начала 2026 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Қару" и "Правопорядок" изъято более 1200 единиц оружия.
Среди изъятого – 18 автоматов, два гранатомета, свыше 320 пистолетов, более 100 единиц нарезного оружия и около 700 гладкоствольных ружей. Кроме того, правоохранители обнаружили 120 единиц оружия, похищенного во время январских событий 2022 года.
Как сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, в мае в Алматы и Алматинской области было изъято несколько единиц незарегистрированного оружия, часть которого ранее была похищена из оружейных магазинов мегаполиса.
Также с 20 апреля в стране проходит акция по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Она продлится до конца года.
На сегодняшний день жители страны уже сдали около 750 единиц различного оружия и почти 4 тысячи боеприпасов.
В ведомстве напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
Ранее сообщалось, что канал продажи оружия через интернет накрыли в Алматы.
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