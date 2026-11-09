Стрелок из Кракова умер в больнице: в его квартире нашли тела родителей и сестры

Мужчина, устроивший массовую стрельбу в центре Кракова, скончался в больнице. Об этом сообщила полиция Польши.

Стрелка ранили при задержании. После нападения в его квартире полицейские нашли тела его родителей и сестры с огнестрельными ранениями.

По последним данным, в результате стрельбы 7 ноября погибли шесть человек, еще 15 пострадали.

25-летний гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля на Главной рыночной площади Кракова. Ранее сообщалось, что прокуратура расследует нападение как теракт, а при обыске у подозреваемого нашли семь единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов. Еще четыре единицы оружия он взял с собой, когда ехал в Краков.

Среди погибших и пострадавших есть граждане Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии. В память о жертвах в Польше объявили общенациональный траур.