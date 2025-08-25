В пресс-службе компании CTS сообщили, что автобус, съехавший в кювет на проспекте Кабанбай батыра в Астане, был арендован субподрядчиком, задействованным в строительстве ЛРТ, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По информации компании, в автобусе находились граждане Китая – сотрудники субподрядной организации Beijing Huat Curtain Wall Engineering Co.,Ltd. Они направлялись на строительный объект. Транспортное средство было арендованным и, по словам очевидцев, находилось в неудовлетворительном состоянии.

В результате аварии большинство пассажиров получили незначительные ушибы и после осмотра врачей были отпущены домой. На данный момент только двое пострадавших остаются в больнице. В Управлении здравоохранения столицы сообщили, что состояние обоих пациентов оценивается как средней степени тяжести, без осложнений.

Напомним, ранее в Департаменте полиции сообщили, что водитель служебного автобуса марки Mercedes при совершении разворота не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал в кювет. Жертв в аварии нет, проводится проверка.

Ранее съёмочная группа BAQ.KZ проехала вдоль всего маршрута поездов, чтобы увидеть успевают ли благоустроить территории вокруг ЛРТ до морозов.

На внеочередной сессии маслихата Астаны депутаты утвердили наименования 18 станций легкорельсового транспорта.