Строительство линии «Мойынты – Кызылжар»: что уже сделано

АО "НК "Қазақстан темір жолы" продолжает строительство новой железнодорожной линии "Мойынты – Кызылжар".

Проект направлен на развитие транспортно-логистического потенциала страны, расширение международных транспортных маршрутов и увеличение экспортных перевозок. Строительство новой железнодорожной линии ведется по поручению Главы государства.

Длина новой магистрали составит 323,3 километра. Она пройдет по территориям Улытауской и Карагандинской областей и станет частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Работы идут по графику. На сегодняшний день завершено 93% земляных работ. Уже уложено 202,5 километра железнодорожного пути, построены семь мостов и 96 водопропускных труб.

На объекте работают почти две тысячи специалистов. Для строительства задействовано около 700 единиц техники.

После завершения проекта расстояние перевозок сократится на 149 километров. Кроме того, поездам больше не потребуется менять локомотивную тягу на станциях Мойынты и Жарык. Это позволит ускорить доставку грузов и повысить эффективность перевозочного процесса.

Ранее сообщалось, что дорогу "Алматы – Каскелен" расширят до восьми полос.

О планах расширить участок автодороги стало известно 15 июля после совещания под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, посвященного исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева. Тогда глава правительства поручил подрядчику мобилизовать технику и персонал и приступить к строительству с 20 июля.

По данным Министерства транспорта, после завершения проекта пропускная способность участка увеличится в два раза, а завершить строительство планируется до декабря 2027 года. Финансирование будет осуществляться через Банк развития Казахстана.

Необходимость расширения дороги связана с высокой транспортной нагрузкой. По данным акимата Алматы, ежедневно в город въезжает около 300 тысяч автомобилей, а общий транспортный поток превышает 1 миллион машин. Интенсивность движения на участке Алматы – Каскелен достигает 60 тысяч автомобилей в сутки, что делает его одним из самых загруженных в Алматинской агломерации.

Как идет строительство восьмиполосной трассы "Алматы – Каскелен" – можете ознакомиться в нашем материале.

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