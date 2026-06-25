Студента заставили оформить микрокредит под угрозами в Актобе
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Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Актюбинской области пресекли факт вымогательства денежных средств у студента колледжа в Актобе.
По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила информация о том, что молодой человек под угрозами и применением насилия вымогал деньги у студентов города.
Установлено, что подозреваемый в одном из торговых центров областного центра, действуя из корыстных побуждений, потребовал у иногороднего студента колледжа денежные средства, применяя угрозы и физическое насилие.
Под психологическим давлением потерпевший был вынужден оформить микрокредит через онлайн-сервис и передать злоумышленнику 35 тысяч тенге. Несмотря на это, подозреваемый продолжил требовать у него дополнительные деньги.
В результате оперативных мероприятий сотрудники УБОП установили и задержали подозреваемого.
По факту вымогательства начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
В полиции напомнили, что при угрозах или фактах вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области у шахтеров вымогали деньги.
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